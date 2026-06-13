Ο Αθλητικός Δικαστής έκανε γνωστή την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για όσα είπε κατά τη διάρκεια του Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL.

Νέα «καμπάνα» για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο! Ο Αθλητικό Δικαστής επέβαλλε πρόστιμο στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός 50.000 ευρώ, καθώς και προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν χρόνο.

Επίσης η ΚΑΕ Παναθηναϊκός καλείται να πληρώσει 50.000 ευρώ, για την πράξη του ιδιοκτήτη της.

Θυμίζουμε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε τιμωρηθεί ξανά με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα από το Game 3, ενώ μετά τη νέα ποινή του έχει συνολικά 19 μήνες απαγόρευση.

Αναλυτικά η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή:

«ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 1. Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα των δυσφημιστικών για το άθλημα δηλώσεων, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 20252026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη στις 10.6.2026, α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά προσωρινά για ένα (1) έτος και β) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. 2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της».