Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα χρησιμοποιήσει τον Ίζα Μπόνγκα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα στην Πάτρα για την 2η αγωνιστική της GBL.

Μετά την απόφαση του Σέρβου προπονητή να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τους Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε προκειμένου να επιστρέψει μετά τον τραυματισμό του ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και να πάρει χρόνο συμμετοχής και στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Μουστάφα Φαλ, δεν θα αγωνιστεί ο Ίζακ Μπόνγκα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να του δώσει «ανάσες» ενόψει και της διπλής αγωνιστικής κόντρα σε Παρτίζαν στο Βελιγράδι (13/10) και Χάποελ στο Telekom Center Athens (16/10) αν και έχει και κάποες ενοχλήσεις στον καρπό του. Βέβαια συμπεριλήφθηκε κανονικά στην 12άδα του αγώνα ωστόσο δεν θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Στην 12άδα για πρώτη φορά φέτος ο Γιάννης Κουζέλογλου.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μωραϊτη, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Κουζέλογλου, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκα και Φαλ.