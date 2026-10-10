Παναθηναϊκός: Εκτός και ο Μπόνγκα
Μετά την απόφαση του Σέρβου προπονητή να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τους Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε προκειμένου να επιστρέψει μετά τον τραυματισμό του ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και να πάρει χρόνο συμμετοχής και στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Μουστάφα Φαλ, δεν θα αγωνιστεί ο Ίζακ Μπόνγκα.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να του δώσει «ανάσες» ενόψει και της διπλής αγωνιστικής κόντρα σε Παρτίζαν στο Βελιγράδι (13/10) και Χάποελ στο Telekom Center Athens (16/10) αν και έχει και κάποες ενοχλήσεις στον καρπό του. Βέβαια συμπεριλήφθηκε κανονικά στην 12άδα του αγώνα ωστόσο δεν θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Στην 12άδα για πρώτη φορά φέτος ο Γιάννης Κουζέλογλου.
Η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μωραϊτη, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Κουζέλογλου, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκα και Φαλ.
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