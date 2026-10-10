Με εντυπωσιακό κάρφωμα κατάφερε να «γράψει» τους πρώτους πόντους στην GBL με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Μουστάφα Φαλ.

Με τον ίδιο τρόπο που «συστήθηκε» στους φίλους του Παναθηναϊκού στην Euroleague, «συστήθηκε» και στο πρωτάθλημα της GBL ο Μουστάφα Φαλ.

Ο Γάλλος σέντερ είχε καρφώσει με έμφαση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και με την... ίδια έμφαση κάρφωσε και απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας.

Παίζοντας ιδανικά το Pick n Roll κάρφωσε τόσο δυνατά που... παραλίγο να κατεδαφίσει την μπασκέτα στο «Δ. Τόφαλος».