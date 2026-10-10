Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε έντονα παράπονα στον Λευτέρη Μαντούκα.

Ο Παναθηναϊκός μετά τη σπουδαία νίκη επί της Φενέρμπαχτσε στη EuroLeague, αντιμετωπίζει τον Προμηθέα για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League, με στόχο τη συνέχεια στις νίκες.

Καλά καλά προτού συμπληρωθούν δύο λεπτά στο παιχνίδι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν έξαλλος. Ο πολύπειρος Σέρβος προπονητής, έκανα έντονα στον Λευτέρη Μαντζούκα.