Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στο ΣΕΦ (21:00 LIVE από το Gazzetta), για το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL, ενώ γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα τον πέμπτο τελικό που θα κρίνει το πρωτάθλημα, ορίστηκαν να διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τηγάνης, Καρπάνος.