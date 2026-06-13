Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του Game 5
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Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στο ΣΕΦ (21:00 LIVE από το Gazzetta), για το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL, ενώ γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα τον πέμπτο τελικό που θα κρίνει το πρωτάθλημα, ορίστηκαν να διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τηγάνης, Καρπάνος.
Το Video του Gazzetta από την άφιξη των διαιτητών:
💥 Έφτασε στο ΣΕΦ η διαιτητική τριάδα του Game 5!#OlympiacosBC #paobc pic.twitter.com/56yKjkFssY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 13, 2026
@Photo credits: INTIME
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