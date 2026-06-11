Ολυμπιακός στον κόσμο: «Φοράμε κόκκινα, υψώνουμε τη φωνή μας και στεκόμαστε δίπλα στους ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»
Ο κόσμος του Ολυμπιακού εξαφάνισε μέσα σε δύο ώρες τα εισιτήρια του Game 5, με την ΚΑΕ να στέλνει το δικό της μήνυμα ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης του Σαββάτου (13/06, 18:00).
Μεταξύ άλλων, η ΚΑΕ Ολυμπιακός τονίζει ότι το Σάββατο «γινόμαστε όλοι μια γροθιά», παρακινεί τον κόσμο να φορέσει κόκκινα και αναφέρει επίσης πως πρέπει να τα δώσουν όλα «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για να μείνει η κούπα στο Λιμάνι».
Αναλυτικά το ποστάρισμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Η μάχη του 4ου τελικού χάθηκε, όμως, η 5η και πλέον καθοριστική είναι μπροστά μας.
Το Σάββατο (13/06, 18:00) στο ασφυκτικά γεμάτο ΣΕΦ, γινόμαστε όλοι μια γροθιά!
Φοράμε κόκκινα, υψώνουμε τη φωνή μας και στεκόμαστε δίπλα στους ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για τη νίκη. ΟΛΟΙ… pic.twitter.com/fc75sqbT9q— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 11, 2026
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Η μάχη του 4ου τελικού χάθηκε, όμως, η 5η και πλέον καθοριστική είναι μπροστά μας.
Το Σάββατο (13/06, 18:00) στο ασφυκτικά γεμάτο ΣΕΦ, γινόμαστε όλοι μια γροθιά!
Φοράμε κόκκινα, υψώνουμε τη φωνή μας και στεκόμαστε δίπλα στους ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για τη νίκη. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για το Πρωτάθλημα. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για να μείνει η κούπα στο Λιμάνι!
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