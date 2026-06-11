Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο πάτερ που ζήτησε τη φανέλα του Παπανικολάου στο T-Center
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86 και έστειλε τη σειρά των τελικών της Stoixiamn GBL, σε 5ο παιχνίδι.
Δίχως αμφιβολία, μία από τις ομορφότερες στιγμές που ξεχώρισαν στο χθεσινό ματς, ήταν όταν ο φακός έπιασε έναν πάτερ να ζητάει τη φανέλα από τον αρχηγό των ερυθρόλευκων, Κώστα Παπανικολάου.
Ποιος είναι, όμως, ο εν λόγω πάτερ που ζήτησε τη φανέλα του Παπανικολάου;
Πρόκειται, λοιπόν, για τον Αρχιδιάκονο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Δημήτριο Φωκιανό, ο οποίος έχει καταγωγή από την Πάρο. Μάλιστα, στην τελετή ορκωμοσίας του στις 9/7 του 2025 είχε δώσει το παρών κι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδας κ. Ιερώνυμος.
Ο π. Δημήτριος Φωκιανός αρίστευσε στην Διπλωματική του εργασία με θέμα: «Η Ημέρα Κυρίου στους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης».
Πηγή και φωτογραφίες: orthodoxia.info
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