Ο Αρχιδιάκονος Δημήτριος Φωκιανός

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86 και έστειλε τη σειρά των τελικών της Stoixiamn GBL, σε 5ο παιχνίδι.

Δίχως αμφιβολία, μία από τις ομορφότερες στιγμές που ξεχώρισαν στο χθεσινό ματς, ήταν όταν ο φακός έπιασε έναν πάτερ να ζητάει τη φανέλα από τον αρχηγό των ερυθρόλευκων, Κώστα Παπανικολάου.

Ποιος είναι, όμως, ο εν λόγω πάτερ που ζήτησε τη φανέλα του Παπανικολάου;

Πρόκειται, λοιπόν, για τον Αρχιδιάκονο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Δημήτριο Φωκιανό, ο οποίος έχει καταγωγή από την Πάρο. Μάλιστα, στην τελετή ορκωμοσίας του στις 9/7 του 2025 είχε δώσει το παρών κι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδας κ. Ιερώνυμος.

Ο π. Δημήτριος Φωκιανός αρίστευσε στην Διπλωματική του εργασία με θέμα: «Η Ημέρα Κυρίου στους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης».

Πηγή και φωτογραφίες: orthodoxia.info