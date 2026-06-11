Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ένας παπάς που ήταν πίσω από τον πάγκο των «πράσινων», έπιασε τον Παπανικολάου και του ζήτησε τη φανέλα!
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86 και έστειλε τη σειρά των τελικών της Stoixiamn GBL, σε 5ο παιχνίδι.
Όπως συνηθίζεται στις νίκες του τριφυλλιού, οι παίκτες πανηγύρισαν τραγουδώντας το «χόρτο μαγικο» μαζί με την εξέδρα. Αυτό που έκανε όμως εντύπωση, πέρα από τους πανηγυρισμούς των «πράσινων», ήταν ένας παπάς φίλαθλος του Παναθηναϊκού.
Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του ματς, ο συγκεκριμένος φίλαθλος, που καθόταν πίσω από τον πάγκο της ομάδας του, πλησίασε τον Κώστα Παπανικολάου ζητώντας τη φανέλα του δείχνοντας έτσι με τον τρόπο του τον σεβασμό του στον αντίπαλο.
Δείτε το βίντεο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.