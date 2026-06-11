'Ενας παπάς φίλαθλος του Παναθηναϊκού ζήτησε τη φανέλα του Κώστα Παπανικολάου στο φινάλε, με την όμορφη εικόνα να ξεχωρίζει στο T-Center.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86 και έστειλε τη σειρά των τελικών της Stoixiamn GBL, σε 5ο παιχνίδι.

Όπως συνηθίζεται στις νίκες του τριφυλλιού, οι παίκτες πανηγύρισαν τραγουδώντας το «χόρτο μαγικο» μαζί με την εξέδρα. Αυτό που έκανε όμως εντύπωση, πέρα από τους πανηγυρισμούς των «πράσινων», ήταν ένας παπάς φίλαθλος του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του ματς, ο συγκεκριμένος φίλαθλος, που καθόταν πίσω από τον πάγκο της ομάδας του, πλησίασε τον Κώστα Παπανικολάου ζητώντας τη φανέλα του δείχνοντας έτσι με τον τρόπο του τον σεβασμό του στον αντίπαλο.