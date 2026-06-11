Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 93-86: Τρεις παίκτες πάνω από 40 λεπτά, τα τρομερά νούμερα με τον χρόνο συμμετοχής
Σε....μαραθώνιος εξελίχθηκε το Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL, με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει εν τέλει στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86.
Αδιαμφισβήτητα τα στατιστικά και οι αριθμοί αποτυπώνουν το πόσο μεγάλη καταπόνηση είχαν οι παίκτες αμφότερων στον αγώνα, την ώρα που πάνω από τρεις παίκτες και των δύο ομάδων ξεπέρασαν τα 40 λεπτά συμμετοχής!
Είναι χαρακτηριστικό πως τόσο ο Έργκιν Άταμαν, όσο και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, επέλεξαν να τελειώσουν το παιχνίδι, με τους παίκτες που ήταν... καυτοί στον αγώνα. Συγκεκριμένα από τον Παναθηναϊκό ρεκόρ λεπτών, έκανε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος αγωνίστηκε 48:22!, ενώ πέτυχε 12 πόντους (1/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές), 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
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Στον αντίποδα για τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ και ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν οι παίκτες που ξεπέρασαν τα 40 λεπτά συμμετοχής! Ο Γάλλος γκαρντ έμεινε στο παρκέ για 46:00 λεπτά!, κάνοντας απίστευτη εμφάνιση με 29 πόντους (5/9 δίποντα, 4/12 τρίπονταμ 7/9 βολές), 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Ο Βεζένκοβ έπαιξε 42:03 λεπτά, σκοράροντας 14 πόντους (2/2 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 1/2 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ.
Πέραν των τριών παικτών που ξεπέρασαν τα 40 λεπτά συμμετοχής, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ... άγγιξε τα 40, καθώς αγωνίστηκε 39:32, έχοντας 4 πόντους και 7 ριμπάουντ, όπως και ο Γκραντ με 36:04 και 5 πόντους.
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