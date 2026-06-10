Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα λύσουν τις διαφορές του σε Game 5 στο ΣΕΦ, κάτι το οποίο έχει να συμβεί από το 2017.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86 στο «Telekom Center Athens» και έστειλε τη σειρά σε Game 5.

Πλέον οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στο ΣΕΦ, προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής Ελλάδος. Οι «αιώνιοι» θα τεθούν αντιμέτωποι για 12η φορά στην ιστορία τους σε Game 5, ενώ τελευταία φορά που κοντραρίστηκαν σε 5ο τελικό στο φαληρικό στάδιο ήταν το 2017.

Ο Ολυμπιακός έχει παίξει Game 5 έξι φορές στο γήπεδό του, πέντε φορές κόντρα στον Παναθηναϊκό και μία φορά εναντίον στον ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» έχουν επικρατήσει δύο φορές σε πέμπτο τελικό στο στάδιο του Πειραιά, το 1999 και το 2017, έχοντας σηκώσει το πρωτάθλημα στην έδρα του αντιπάλου τους.

Στον αντίποδα οι «ερυθρόλευκοι», μετράνε τέσσερις νίκες στην έδρα τους σε 5ο αγώνα, μία φορά κόντρα στον ΠΑΟΚ το 1994 και τρεις φορές κόντρα στον Παναθηναϊκό, το 1995, το 1996 και το 2012.

Αναλυτικά τα Game 5 στο ΣΕΦ: