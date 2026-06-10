Η αθλητική δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για 6 μήνες στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ενώ επιβλήθηκε πρόστιμο στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, αλλά και στην ομάδα.

Η εκδίκαση της υπόθεσης, μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφορικά με τις αναρτήσης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του Game 3 των τελικών, έφερε νέα τιμωρία για τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Συγκεκριμένα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για 6 μήνες και 50.000 ευρώ πρόστιμο, ενώ άλλες 50.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκαν στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, λόγω των αναρτήσεων του ιδιοκτήτη της.

Αναλυτικά η απόφαση:

1. Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πράξης που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, τελεσθείσας καθ’ υποτροπή, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 08.06.2026:

α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έξι (6) μήνες και β) χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.

2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της που τελέστηκε καθ’ υποτροπή.