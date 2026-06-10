Η Αθλητικός Δικαστής έκανε γνωστή την τιμωρία στον Παναθηναϊκό, καθώς και στον βοηθό του Έργκιν Άταμαν, Τσενκ Γιλντιρίμ για όσα συνέβησαν στο Game 3 των τελικών.

Μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον βοηθό προπονητή του Έργκιν Άταμαν, Τσενκ Γιλντιρίμ, η αθλητικός δικαστής έκανε γνωστή την τιμωρία του.

Συγκεκριμένα η ΚΑΕ Παναθηναϊκούς καλείται να πληρώσει πρόστιμο 10.000 ευρώ για τη χειρονομία που έκανε ο Τούρκος βοηθός τεχνικός των «πρασίνων». Επίσης ο ίδιος τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και δημόσια συγγνώμη από το φίλαθλο κοινό, για τη δυσφημιστική του πράξη.

Σημειώνεται πως βρισκόμαστε εν αναμονή και της απόφασης, σχετικά με την καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για τις αναρτήσεις του κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Αναλυτικά η απόφαση:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Επιβάλλεται στον Τσενκ Γιλντιρίμ, (βοηθό) προπονητή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πράξης (χειρονομίας) που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 08.06.2026:

α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη,

β) δημόσια ρητή ανάκληση της δυσφημιστικής του πράξης (χειρονομίας) και παροχή συγγνώμης στον φίλαθλο κόσμο για τη συμπεριφορά του εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας από τη δημοσίευση της παρούσας με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο,

γ) χρηματικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.



Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟR) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του προπονητή της.

