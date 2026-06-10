Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν στο «Telekom Center Athens» (21:00 LIVE από το Gazzetta), για το Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL, ενώ γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα τον τέταρτο τελικό ορίστηκαν να διευθύνουν οι Παπαπέτρου-Πουρσανίδης-Κατραχούρας.

Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού και οι τελικοί κρίνονται στις τρεις νίκες.



