Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του Game 4
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Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν στο «Telekom Center Athens» (21:00 LIVE από το Gazzetta), για το Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL, ενώ γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα τον τέταρτο τελικό ορίστηκαν να διευθύνουν οι Παπαπέτρου-Πουρσανίδης-Κατραχούρας.
Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού και οι τελικοί κρίνονται στις τρεις νίκες.
@Photo credits: eurokinissi, (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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