Παναθηναίκός - Ολυμπιακός: Με Ντόρσεϊ οι Ερυθρόλευκοι - Ποιοι ξένοι μένουν εκτός Game 4
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπολογίζει ξανά στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον διεθνή γκαρντ του Ολυμπιακού να είναι κανονικά στην 12άδα για τον τέταρτο τελικό της Stoiximan GBL.
Ο Ντόρσεϊ είχε να παίξει από το Game 1 απέναντι στην ΑΕΚ, όταν και μετά από μια πτώση τον είχε ενοχλήσει έντονα η τενοντίτιδα, η οποία τον ταλαιπώρησε για περίπου 12 μέρες. Σε αυτό το διάστημα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ «έχασε» το δεύτερο ματς απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά και τους τρεις πρώτους τελικούς κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τους ξένους, εκτός θα είναι ξανά οι Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού για το Game 4:
- Τόμας Γουόκαπ
- Τάισον Γουόρντ
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Σάσα Βεζένκοβ
- Κώστας Παπανικολάου
- Όμηρος Νετζήπογλου
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Άλεκ Πίτερς
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Κόρι Τζόσεφ
- Ταϊρίκ Τζόουνς
- Εβάν Φουρνιέ
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