Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Με 11άδα οι πράσινοι, εκτός και ο Σλούκας
Πολλά τα προβλήματα στις τάξεις του Παναθηναϊκού ενόψει του 4ου τελικού της Stoiximan GBL καθώς δεν υπολογίζεται τελικά ούτε ο Κώστας Σλούκας.
Εκτός έχει τεθεί επίσης και ο τραυματίας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, όπως επίσης και ο Τσέντι Όσμαν. Η εξάδα των ξένων συμπληρώθηκε από τον Ερνανγκόμεθ και τον Σορτς, ενώ έμεινε εκτός και ο Κένεθ Φαρίντ.
Οι 11 παίκτες που θα έχει ο Εργκίν Άταμαν στην διάθεσή του είναι οι Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ, Σαμοντούροβ, Μήτογλου, Λεσόρ, Κουζέλογλου, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος.
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