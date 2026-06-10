Μόλις 11 είναι οι διαθέσιμοι παίκτες στον Παναθηναϊκό ενόψει του Game 4 καθώς τέθηκε νοκ άουτ οριστικά και ο Κώστας Σλούκας. Εκτός και οι Ρογκαβόπουλος, Όσμαν.

Πολλά τα προβλήματα στις τάξεις του Παναθηναϊκού ενόψει του 4ου τελικού της Stoiximan GBL καθώς δεν υπολογίζεται τελικά ούτε ο Κώστας Σλούκας.

Εκτός έχει τεθεί επίσης και ο τραυματίας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, όπως επίσης και ο Τσέντι Όσμαν. Η εξάδα των ξένων συμπληρώθηκε από τον Ερνανγκόμεθ και τον Σορτς, ενώ έμεινε εκτός και ο Κένεθ Φαρίντ.

Οι 11 παίκτες που θα έχει ο Εργκίν Άταμαν στην διάθεσή του είναι οι Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ, Σαμοντούροβ, Μήτογλου, Λεσόρ, Κουζέλογλου, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος.