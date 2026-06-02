Ντόρσεϊ: O Ολυμπιακός χάνει τον πιο «καυτό» του γκαρντ στα ματς με τον Παναθηναϊκό!
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86 (Stoiximan GBL)
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101 (Stoiximan GBL)
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87 (EuroLeague)
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80 (EuroLeague)
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-79 (Τελικός Κυπέλλου)
- Μ.Ο. Ντόρσεϊ στα 5 ντέρμπι
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό (3/6, 21:00), με τους Ερυθρόλευκους να στερούνται των υπηρεσιών ενός εκ των πλέον σταθερών γκαρντ της φετινής σεζόν.
Δεν θα σταθούμε και στα όσα προσέφερε ο Ντόρσεϊ και στους περσινούς τελικούς, καθώς εκεί... πάει μακριά η βαλίτσα. Παρόλα αυτά, τα νούμερα της φετινής σεζόν στα ντέρμπι, στα οποία ο ρόλος του είναι δεδομένος και σημαντικός, αποτελεούν ξεκάθαρο δείγμα γραφής του μεγέθους της απώλειας του Ολυμπιακού.
Στους πέντε αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για Stoiximan GBL, EuroLeague και Κύπελλο, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν διψήφιος στους 4 εξ αυτών, ενώ μόνο στο Κύπελλο δεν βοήθησε την ομάδα του, καθώς η κούραση από το ταξίδι - αστραπή στις ΗΠΑ τον είχε εμφανώς καταβάλει.
Ας δούμε όμως αναλυτικά τα πεπραγμένα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα ντέρμπι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό...
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86 (Stoiximan GBL)
- 16 πόντοι
- 5/13 εντός παιδιάς
- 3/6 δίποντα
- 2/7 τρίποντα
- 4/4 βολές
- 5 ριμπάουντ
- 8 ασίστ
- 21 PIR
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101 (Stoiximan GBL)
- 18 πόντοι
- 5/9 εντός παιδιάς
- 2/5 δίποντα
- 3/4 τρίποντα
- 5/5 βολές
- 1 ριμπάουντ
- 0 ασίστ
- 11 PIR
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87 (EuroLeague)
- 21 πόντοι
- 7/13 εντός παιδιάς
- 4/5 δίποντα
- 3/8 τρίποντα
- 5/5 βολές
- 4 ριμπάουντ
- 3 ασίστ
- 23 PIR
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80 (EuroLeague)
- 13 πόντοι
- 4/7 εντός παιδιάς
- 1/3 δίποντα
- 3/4 τρίποντα
- 2/3 βολές
- 4 ριμπάουντ
- 4 ασίστ
- 14 PIR
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-79 (Τελικός Κυπέλλου)
- 4 πόντοι
- 1/5 εντός παιδιάς
- 0/1 δίποντα
- 1/4 τρίποντα
- 1/1 βολές
- 2 ριμπάουντ
- 3 ασίστ
- 4 PIR
Μ.Ο. Ντόρσεϊ στα 5 ντέρμπι
- 14.4 πόντοι
- 22/47 Εντός παιδιάς (46.8%)
- 10/20 δίποντα (50%)
- 12/27 τρίποντα (44.4%)
- 17/18 βολές (94.4%)
- 3,2 ριμπάουντ
- 3,6 ασίστ
- 14,6 PIR
Όπως γίνεται ξεκάθαρο, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποτελεί κομβικό κομμάτι για το παιχνίδι του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν. Μένει να δούμε το πώς θα μπορέσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας να καλύψει την απουσία αυτή, με τον Εβάν Φουρνιέ να μοιάζει ως ο επικρατέστερος παίκτης για να κάνει... υπερωρίες ώστε να δώσει στην ομάδα του αυτα που δεν θα λάβει από τον διεθνή γκαρντ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.