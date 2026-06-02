Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό (3/6, 21:00) και το Gazzetta παραθέτει με νούμερα το τι «χάνει» ο Γιώργος Μπαρτζώκας με την απουσία του διεθνούς γκαρντ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό (3/6, 21:00), με τους Ερυθρόλευκους να στερούνται των υπηρεσιών ενός εκ των πλέον σταθερών γκαρντ της φετινής σεζόν.

Δεν θα σταθούμε και στα όσα προσέφερε ο Ντόρσεϊ και στους περσινούς τελικούς, καθώς εκεί... πάει μακριά η βαλίτσα. Παρόλα αυτά, τα νούμερα της φετινής σεζόν στα ντέρμπι, στα οποία ο ρόλος του είναι δεδομένος και σημαντικός, αποτελεούν ξεκάθαρο δείγμα γραφής του μεγέθους της απώλειας του Ολυμπιακού.

Στους πέντε αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για Stoiximan GBL, EuroLeague και Κύπελλο, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν διψήφιος στους 4 εξ αυτών, ενώ μόνο στο Κύπελλο δεν βοήθησε την ομάδα του, καθώς η κούραση από το ταξίδι - αστραπή στις ΗΠΑ τον είχε εμφανώς καταβάλει.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τα πεπραγμένα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα ντέρμπι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό...

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86 (Stoiximan GBL)

16 πόντοι

5/13 εντός παιδιάς

3/6 δίποντα

2/7 τρίποντα

4/4 βολές

5 ριμπάουντ

8 ασίστ

21 PIR

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101 (Stoiximan GBL)

18 πόντοι

5/9 εντός παιδιάς

2/5 δίποντα

3/4 τρίποντα

5/5 βολές

1 ριμπάουντ

0 ασίστ

11 PIR

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87 (EuroLeague)

21 πόντοι

7/13 εντός παιδιάς

4/5 δίποντα

3/8 τρίποντα

5/5 βολές

4 ριμπάουντ

3 ασίστ

23 PIR

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80 (EuroLeague)

13 πόντοι

4/7 εντός παιδιάς

1/3 δίποντα

3/4 τρίποντα

2/3 βολές

4 ριμπάουντ

4 ασίστ

14 PIR

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-79 (Τελικός Κυπέλλου)

4 πόντοι

1/5 εντός παιδιάς

0/1 δίποντα

1/4 τρίποντα

1/1 βολές

2 ριμπάουντ

3 ασίστ

4 PIR

Μ.Ο. Ντόρσεϊ στα 5 ντέρμπι

14.4 πόντοι

22/47 Εντός παιδιάς (46.8%)

10/20 δίποντα (50%)

12/27 τρίποντα (44.4%)

17/18 βολές (94.4%)

3,2 ριμπάουντ

3,6 ασίστ

14,6 PIR



Όπως γίνεται ξεκάθαρο, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποτελεί κομβικό κομμάτι για το παιχνίδι του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν. Μένει να δούμε το πώς θα μπορέσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας να καλύψει την απουσία αυτή, με τον Εβάν Φουρνιέ να μοιάζει ως ο επικρατέστερος παίκτης για να κάνει... υπερωρίες ώστε να δώσει στην ομάδα του αυτα που δεν θα λάβει από τον διεθνή γκαρντ.