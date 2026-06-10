Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Στέψη ή θρίλερ

Ανάλυση και προγνωστικά για τo Game 4 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τους τελικούς της Stoiximan GBL.

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Ο Παναθηναϊκός περιμένει στο T-Center τον Ολυμπιακό για τον τέταρτο τελικό της Stoiximan GBL, σε μια αμφίρροπη σειρά όπου οι ομάδες είναι κοντά αγωνιστικά και τα πάντα μπορούν να συμβούν.

Οι ερυθρόλευκοι πήραν τη νίκη στο τρίτο παιχνίδι και πλέον βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη, έχοντας δύο ευκαιρίες για τον τίτλο. Η ηγεσία του Εβάν Φουρνιέ και η κυριαρχία στη μάχη των ριμπάουντ έχουν δώσει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, ο οποίος και πάλι θα στηριχτεί στους ίδιους τακτικούς πυλώνες: Γρήγορη εξαγωγή της μπάλας από πιθανές παγίδες, έξτρα πάσα, στόχευση στο “ζωγραφιστό” με διαφορετικούς τρόπους, πλήρης εκμετάλλευση των mismatches. Προαπαιτούμενο για την επίτευξη των ερυθρόλευκων στόχων, ο χαμηλός αριθμός λαθών που θα ελαχιστοποιήσει τις ευκαιρίες των γηπεδούχων για ανοιχτό γήπεδο.

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Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει λαβωμένος στον τέταρτο τελικό. Ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου και το πρόβλημα του Όσμαν έχουν δημιουργήσει μια δύσκολη κατάσταση στη θέση “3”, ενώ είναι προφανές ότι ο Σλούκας απέχει από το να είναι “απολύτως καλά”. Ο Έργκιν Άταμαν θα προσπαθήσει να συσπειρώσει τους παίχτες του, ώστε να δώσουν την καλύτερη δυνατή “γροθιά” που μπορούν, κάνοντας παράλληλα μια σωματική υπέρβαση. Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις θα είναι ο παίχτης-κλειδί για τους γηπεδούχους, καθώς στην καλή του βραδιά μπορεί να αλλάξει πλήρως τις ισορροπίες και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Το “τριφύλλι” θα χρειαστεί ενέργεια (όσο δύσκολο και αν μοιάζει αυτό στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο) και κατοχές απόψε, για να φτάσει στην ισοφάριση.

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Τα πολλά προβλήματα του Παναθηναϊκού φαίνεται να δημιουργούν μια ευνοϊκή συνθήκη για τον Ολυμπιακό, όμως στα 120 λεπτά της σειράς μέχρι τώρα οι πράσινοι έχουν δείξει ότι δεν υστερούν αγωνιστικά/τακτικά και μπορούν να ανταγωνιστούν. Αναμένεται μεγάλη μάχη, στην οποία οι προσωπικότητες θα παίξουν τον πρώτο ρόλο.

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