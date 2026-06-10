Τρινκιέρι: «Θα ήθελα να λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»
Μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης πραγματοποίησε ο Αντρέα Τρινκιέρι στο κανάλι του ΠΑΟΚ στο Youtube.
Ο Ιταλός πολύπειρος τεχνικός του «δικέφαλου του βορρά», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στις πρώτες του συζητήσεις με τον Τέλη Μυστακίδη, στο όραμα της ομάδας τη νέα σεζόν, καθώς στην απόφασή του να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, λέγοντας «Μελέτησα λίγο την ιστορία».
Επίσης αποκάλυψε πως «τα καλύτερα έρχονται για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ», ενώ τόνισε πως θέλει να λέει ότι ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής του να αναλάβει τον ΠΑΟΚ.
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ: Παραμένουν «ασπρόμαυροι» Ομορούγι και Περσίδης
Δείτε τη συνέντευξη του Αντρέα Τρινκιέρι:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.