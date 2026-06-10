Τρινκιέρι: «Θα ήθελα να λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι πραγματοποίησε μεγάλη συνέντευξη στο κανάλι του ΠΑΟΚ στο Youtube και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για την απόφασή του, την ιστορία της ομάδας και τη νέα χρονιά.

Μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης πραγματοποίησε ο Αντρέα Τρινκιέρι στο κανάλι του ΠΑΟΚ στο Youtube.

Ο Ιταλός πολύπειρος τεχνικός του «δικέφαλου του βορρά», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στις πρώτες του συζητήσεις με τον Τέλη Μυστακίδη, στο όραμα της ομάδας τη νέα σεζόν, καθώς στην απόφασή του να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, λέγοντας «Μελέτησα λίγο την ιστορία».

Επίσης αποκάλυψε πως «τα καλύτερα έρχονται για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ», ενώ τόνισε πως θέλει να λέει ότι ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής του να αναλάβει τον ΠΑΟΚ.