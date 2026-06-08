ΠΑΟΚ: Παραμένουν «ασπρόμαυροι» Ομορούγι και Περσίδης

ΠΑΟΚ: Παραμένουν «ασπρόμαυροι» Ομορούγι και Περσίδης

ΠΑΟΚ: Παραμένουν «ασπρόμαυροι» Ομορούγι και Περσίδης

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Κλίφορντ Ομορούγι θα παραμένει κάτοικος Θεσσαλονίκης και τη νέα χρονιά, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ.

Οι κινήσεις του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς συνεχίζονται, καθώς ο Κλίφορντ Ομορούγι θα συνεχίσει να φοράει τα «ασπρόμαυρα» και τη ερχόμενη σεζόν.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε σε συμφωνία με τον Νιγηριανό σέντερ, προκειμένου να βοηθήσει στη γραμμή των σέντερ. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 7.2 πόντους ανά αγώνα σε 9 αναμετρήσεις.

Το ίδιο ισχύει και με την περίπτωση του Νίκου Περσίδη. Ο ΠΑΟΚ δεν θα αφήσει τον διεθνή φόργουορντ και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί και την επόμενη σεζόν.

Δείτε Επίσης

ΠΑΟΚ: Πήρε Χάτζινς
image

Ο Περσίδης αποτέλεσε καθοριστικός παίκτης σε αρκετούς αγώνες των Θεσσαλονικών και πλέον θα αναβαθμιστεί και το συμβόλαιό του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

 

@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα