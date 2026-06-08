ΠΑΟΚ: Παραμένουν «ασπρόμαυροι» Ομορούγι και Περσίδης
Οι κινήσεις του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς συνεχίζονται, καθώς ο Κλίφορντ Ομορούγι θα συνεχίσει να φοράει τα «ασπρόμαυρα» και τη ερχόμενη σεζόν.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε σε συμφωνία με τον Νιγηριανό σέντερ, προκειμένου να βοηθήσει στη γραμμή των σέντερ. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 7.2 πόντους ανά αγώνα σε 9 αναμετρήσεις.
Το ίδιο ισχύει και με την περίπτωση του Νίκου Περσίδη. Ο ΠΑΟΚ δεν θα αφήσει τον διεθνή φόργουορντ και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί και την επόμενη σεζόν.
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Ο Περσίδης αποτέλεσε καθοριστικός παίκτης σε αρκετούς αγώνες των Θεσσαλονικών και πλέον θα αναβαθμιστεί και το συμβόλαιό του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
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