Ο Κλίφορντ Ομορούγι θα παραμένει κάτοικος Θεσσαλονίκης και τη νέα χρονιά, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ.

Οι κινήσεις του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς συνεχίζονται, καθώς ο Κλίφορντ Ομορούγι θα συνεχίσει να φοράει τα «ασπρόμαυρα» και τη ερχόμενη σεζόν.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε σε συμφωνία με τον Νιγηριανό σέντερ, προκειμένου να βοηθήσει στη γραμμή των σέντερ. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 7.2 πόντους ανά αγώνα σε 9 αναμετρήσεις.

Το ίδιο ισχύει και με την περίπτωση του Νίκου Περσίδη. Ο ΠΑΟΚ δεν θα αφήσει τον διεθνή φόργουορντ και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί και την επόμενη σεζόν.

Ο Περσίδης αποτέλεσε καθοριστικός παίκτης σε αρκετούς αγώνες των Θεσσαλονικών και πλέον θα αναβαθμιστεί και το συμβόλαιό του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.