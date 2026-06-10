Η ΔΕΑΒ επέβαλε χρηματικό πρόστιμο στον ΠΑΟΚ για όσα συνέβησαν μετά τη λήξη του δεύτερου ημιτελικού στο «PAOK SPORTS ARENA».

Χρηματικό πρόστιμο επέβαλε η ΔΕΑΒ στον ΠΑΟΚ για όσα έγιναν μετά τη λήξη του ημιτελικού κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα η ομάδα της Θεσσαλονίκης, καλείτε να πληρώσει πρόστιμο αξίας 15.000 ευρώ, λόγω έντασης που υπήρξε στη φυσούνα του γηπέδου, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση του τεχνικού Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση του Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

δ) το βιντεοληπτικό υλικό του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΟΚ – ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 30/05/2026, στο PAOK SPORTS ARENA της Θεσσαλονίκης, για τα Playoffs του πρωταθλήματος της Basket League, περιόδου 2025/2026 και καθόν χρόνον οι παίκτες και οι συνοδοί της φιλοξενούμενης ομάδας κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, κατά την είσοδό τους στη φυσούνα, φίλαθλοι της γηπεδούχου ΚΑΕ ΠΑΟΚ κινήθηκαν μαζικά με επιθετικές διαθέσεις εναντίον τους και τους προπηλάκισαν με ύβρεις και αποδοκιμασίες, ακολούθως δε απώθησαν βίαια με γροθιές και κλωτσιές την προστατευτική φυσούνα,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 38/2026 Απόφασή της, σε βάρος της καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΕ ΠΑΟΚ 2004», διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».