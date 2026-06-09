Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 50.000 από την ΔΕΑΒ για την ένταση με Αρώνη και τους οπαδούς στα courtseats.

Η ΔΕΑΒ, εκτός από τις ποινές σε Παναθηναϊκό και Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γνωστοποίησε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα, μετά τα όσα διαδραματίστηκαν μετά το φινάλε του Game 2 των τελικών, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ από την ΔΕΑΒ.

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ για τον Γιώργο Μπαρτζώκα:

4. Αφού έλαβε υπόψη της, το βιντεοληπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί και αναπαραχθεί ευρέως σε ενημερωτικές ιστοσελίδες του διαδικτύου, από το οποίο προκύπτει ότι αμέσως μετά λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟΡ – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026, στο TELECOM CENTER ATHENS στο ΟΑΚΑ, για τα Play Offs – F2 του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026 και πιο συγκεκριμένα κατά την αποχώρηση των αποστολών των δύο ομάδων, στο διάδρομο των αποδυτηρίων ο προπονητής της φιλοξενούμενης ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Γεώργιος Μπαρτζώκας, εξύβρισε με ακατονόμαστες φράσεις, τόσο τους φιλάθλους της γηπεδούχου ΚΑΕ, όσο και τον παριστάμενο στο σημείο εκείνο, φερόμενο παράγοντα-διοικητικό στέλεχος της γηπεδούχου ομάδας, Σάββα Αρώνη,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό. 22/2026 Πράξη της, σε βάρος του Γεωργίου Μπαρτζώκα, διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€).