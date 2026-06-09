Ολυμπιακός: Η φωτογραφία του Μπαρτζώκα με τον Λέοναρντ και το «ερυθρόλευκο» μήνυμα
Την πρώτη του εμπειρία από τα παρκέ της Basket League φαίνεται ότι διασκέδασε ο Καουάι Λέοναρντ που βρέθηκε στο ΣΕΦ για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας στην κάμερα της ΕΡΤ πως ήρθε για να υποστηρίξει τους «ερυθρόλευκους».
Μετά τη νίκη των Πειραιωτών ο δύο φορές πρωταθλητής NBA με τους Σπερς και τους Ράπτορς, οδηγήθηκε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού πρώτα απ' όλα για να δει τον φίλο του Κόρι Τζόσεφ, ενώ συνομίλησε με τους υπόλοιπους παίκτες και φωτογραφήθηκε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Ο Ολυμπιακός συνόδευσε τη φωτογραφία με την εξής λεζάντα: «Ο σεβασμός αναγνωρίζει τον σεβασμό».
Respect recognizes respect. 🤝— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 8, 2026
Georgios Bartzokas x Kawhi Leonard@kawhileonard It was an honor to welcome you to Peace & Friendship Stadium and to learn that you're a supporter of our team!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYPAO pic.twitter.com/SkrMjxsqcU
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