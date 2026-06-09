Ο Καουάι Λέοναρντ βρέθηκε στο ΣΕΦ για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και φωτογραφήθηκε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Την πρώτη του εμπειρία από τα παρκέ της Basket League φαίνεται ότι διασκέδασε ο Καουάι Λέοναρντ που βρέθηκε στο ΣΕΦ για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας στην κάμερα της ΕΡΤ πως ήρθε για να υποστηρίξει τους «ερυθρόλευκους».

Μετά τη νίκη των Πειραιωτών ο δύο φορές πρωταθλητής NBA με τους Σπερς και τους Ράπτορς, οδηγήθηκε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού πρώτα απ' όλα για να δει τον φίλο του Κόρι Τζόσεφ, ενώ συνομίλησε με τους υπόλοιπους παίκτες και φωτογραφήθηκε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός συνόδευσε τη φωτογραφία με την εξής λεζάντα: «Ο σεβασμός αναγνωρίζει τον σεβασμό».