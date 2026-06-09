Η ΔΕΑΒ τιμώρησε με μία αγωνιστική τον Παναθηναϊκό για τα όσα συνέβησαν στο Game 2, αλλά η ποινή θα εφαρμοστεί από τη νέα σεζόν. Πρόστιμο 50.000 στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας τιμωρίας έλαβε τέλος καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τιμωρήθηκε από την ΔΕΑΒ με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών.

Παρόλα αυτά η ποινή θα εφαρμοστεί τη νέα σεζόν και οι «πράσινοι» θα έχουν κανονικά την βοήθεια των φιλάθλων τους στον 4ο τελικό της σειράς με τον Ολυμπιακό. Επιπλέον, τιμωρήθηκε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.

Γιατί θα εφαρμοστεί τη νέα σεζόν η ποινή και δεν θα έχει άμεση ισχύ; Η ΔΕΑΒ, από τη στιγμή που δεν έχει δικό της νόμο, έχει αποφασίσει να χρησιμοποιεί και να αποφασίζει βάσει του αθλητικού νόμου που έχει την ίδια διάταξη με τον νόμο του ΕΣΑΚΕ. Και υπάρχει και δεδικασμένο από τον περασμένο Σεπτέμβριο, δηλαδή την εφαρμογή του εν λόγω πενθημέρου σε αγώνα για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς στον Βόλο.

Η πράσινη ΠΑΕ είχε τιμωρηθεί τότε με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών αλλά επειδή δεν είχε τηρηθεί το πενθήμερο η ποινή είχε μεταφερθεί για το μεθεπόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας,

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,

β) το βιντεοληπτικό υλικό του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,

γ) τις Εκθέσεις των δύο τεχνικών Παρατηρητών και το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

δ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟΡ – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026, στο TELECOM CENTER ATHENS στο ΟΑΚΑ, για τα Play Offs – F2 του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026 και πιο συγκεκριμένα 33.4΄΄ πριν την λήξη της β’ περιόδυ, κατά τη διάρκεια time out, ο ιδιοκτήτης και μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτριος Γιαννακόπουλος, ο οποίος καθόταν στα court side seats ως θεατής, εισήλθε παρανόμως στον αγωνιστικό χώρο και αφού κινήθηκε απειλητικά εναντίον των διαιτητών, χειρονομώντας διαρκώς, τους πλησίασε σε απόσταση περίπου δύο (2) μέτρων και απευθυνόμενος προς αυτούς, τους εξύβρισε με ακατονόμαστες φράσεις, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα και την προσωρινή διακοπή του αγώνα για τέσσερα (4) λεπτά,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 21/2026 Πράξη της, σε βάρος του Δημητρίου Γιαννακόπουλου, λόγω της προαναφερθείσης εξυβριστικής και απειλητικής συμπεριφοράς του, διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€).

Εφαρμογή της παρ.2Α του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

2. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,

β) το βιντεοληπτικό υλικό του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,

γ) τις Εκθέσεις των δύο τεχνικών Παρατηρητών και το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

δ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟΡ – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026 στο TELECOM CENTER ATHENS στο ΟΑΚΑ, για τα Play Offs – F2 του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026 και πιο συγκεκριμένα 33.4΄΄ πριν την λήξη της β’ περιόδου, κατά τη διάρκεια time out, ο ιδιοκτήτης και μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτριος Γιαννακόπουλος, ο οποίος καθόταν στα court side seats ως θεατής, εισήλθε παρανόμως στον αγωνιστικό χώρο και αφού κινήθηκε απειλητικά εναντίον των διαιτητών, χειρονομώντας διαρκώς, τους πλησίασε σε απόσταση περίπου δύο (2) μέτρων και απευθυνόμενος προς αυτούς τους εξύβρισε, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα για τέσσερα (4) λεπτά,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 23/2006 Πράξη της, σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και λόγω της προσωρινής διακοπής του αγώνα εκ του συγκεκριμένου πραγματικού περιστατικού, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εγχώρια διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

3. Καλεί σε ακρόαση, στις 15/06/2026, την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟΡ – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026, στο TELECOM CENTER ATHENS στο ΟΑΚΑ, για τα Play Offs – F2 του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026 και το οποίο αφορά ειδικότερα καύση αντικειμένου από φίλαθλο αυτής, αρχικά στην εξέδρα και στην συνέχεια πλησίον του αγωνιστικού χώρου (court side seats), με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, η οποία εν τέλει απεφεύχθη χάρις στην έγκαιρη παρέμβαση των υπαλλήλων του γηπέδου.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.5224/2025.»