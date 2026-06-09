Η φάση του τραυματισμού του Νίκου Ρογκαβόπουλου λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Game 3 των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά με τον Τάισον Γουόρντ να σκοράρει. Τι προβλέπει όμως ο κανονισμός;

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει το 2-1 στη σειρά των τελικών στο ΣΕΦ κόντρα στον Παναθηναϊκό επικρατώντας με 102-92, βήμα που τον φέρνει ένα παιχνίδι μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν αποκόμισε νέο... πονοκέφαλο μετά το Game 3, καθώς ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποχώρησε υποβασταζόμενος λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με πρόβλημα τραυματισμού. Συγκεκριμένα, μόλις 00:07 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ο φόργουορντ των «πράσινων» τραυματίστηκε την ώρα που έκανε σπριντ για να προλάβει τον Τάισον Γουρντ και έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας από τους πόνους.

Αυτό που έχει προκαλέσει συζήτηση είναι η συνέχιση της φάσης με τον Τάισον Γουόρντ να σκοράρει με κάρφωμα για το 47-43 την ώρα που ο Ρογκαβόπουλος ήταν πεσμένος στο παρκέ δείχνοντας να πονάει πολύ.

Τι προβλέπει ο κανονισμός

Αρχικά, σύμφωνα με τον κανονισμό δίνεται το δικαίωμα στους εκάστοτε διαιτητές να διακόψουν την αναμέτρηση εάν υπάρξει τραυματισμός παίκτη.

Ωστόσο, στην περίπτωση που η φάση είναι... ζωντανή τη στιγμή του τραυματισμού, ο διαιτητής δεν πρέπει να συρίξει μέχρι να ολοκληρωθεί η φάση, δηλαδή όταν η ομάδα που έχει τον έλεγχο της μπάλας, έχει σουτάρει για καλάθι, έχειο χάσει τον έλεγχο της μπάλας, κρατά την μπάλα χωρίς να παίζει ή όταν η μπάλα έχει νεκρωθεί.

Βέβαια, όταν είναι αναγκαίο, προβλέπεται οι διαιτητές να διακόψουν αμέσως την αναμέτρηση για τραυματισμένο παίκτη. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι εάν η μπάλα είναι σε «ζωντανή» κατάσταση, ο διαιτητής σφυρίζει για τη διακοπή μόνο όταν η ομάδα που έχει την κατοχή ολοκληρώσει την προσπάθειά της (π.χ. σουτ) ή χάσει τον έλεγχο της μπάλας, εκτός αν κριθεί απαραίτητο να σταματήσει άμεσα για να προστατευτεί ο αθλητής.