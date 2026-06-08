Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε για τον τραυματισμό του Νίκου Ρογκαβόπουλου λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου.

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ σήμανε πραγματικό συναγερμό στις τάξεις του Παναθηναϊκού, καθώς αποχώρησε υποβασταζόμενος λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου.

Μάλιστα μόλις έπεσε στο παρκέ σφάδαζε στους πόνους και ξέσπασε σε κλάματα κρατώντας το αριστερό του πόδι. Κάτι που προκάλεσε έντονη ανησυχία στις τάξεις των «πρασίνων», με τους φίλους του Ολυμπιακού να χειροκροτούν τον παίκτη των «πρασίνων» την ώρα που αποχωρούσε για τα αποδυτήρια.

Αναλυτικά η «πράσινη» ΚΑΕ, ανέφερε για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου: «Το πρόβλημα ειναι στο αριστερό πέλμα όπου ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα. Θα κάνει εξετάσεις».