Λέοναρντ από το παρκέ του ΣΕΦ: «Ήρθα να υποστηρίξω τον Ολυμπιακό, ποτέ δεν ξέρεις για το μέλλον»

Την εμπειρία του στα παρκέ της Basket League φαίνεται να απόλαυσε ο Καουάι Λέοναρντ.

Την πρώτη του εμπειρία από τα παρκέ της Basket League φαίνεται ότι διασκέδασε ο Καουάι Λέοναρντ, που μίλησε στην κρατική τηλεόραση μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός All Star δεν δίστασε να πει ότι διασκέδασε πάρα πολύ με όλα όσα έζησε ενώ στην υποθετική ερώτηση αν θα τον βλέπαμε ποτέ στα ελληνικά παρκέ, είπε ότι κανείς ποτέ δεν ξέρει τι φέρνει το μέλλον.

Αναλυτικά όσα είπε ο Καουάι Λέοναρντ:

«Ναι, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα.

Ήρθα να υποστηρίξω τον Ολυμπιακό και η εμπειρία είναι πολύ διασκεδαστική μέχρι στιγμής.

Ποτέ δεν ξέρεις, κάποια στιγμή ίσως παίξω στην Ελλάδα. Ίσως παίξουν τα παιδιά μου...»