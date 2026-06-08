Ο πρωταθλητής NBA, Καουάι Λέοναρντ, βρέθηκε στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει τον τρίτο τελικό ανάμεσα σοτν Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Άρωμα... ΝΒΑ είχε το ΣΕΦ στο πλαίσιο του τρίτου τελικού της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Μετά την παρουσία του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς εκείνος που τράβηξε τα βλέμματα με την παρουσία του ήταν ο Καουάι Λέοναρντ.

Ο πρωταθλητής NBA με τους Τορόντο Ράπτορς το 2019 έδωσε το παρών στο φαληρικό στάδιο για να δει παράλληλα και τον καλό του φίλο, Κόρι Τζόσεφ του Ολυμπιακού.