Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Καουάι Λέοναρντ στο ΣΕΦ
Άρωμα... ΝΒΑ είχε το ΣΕΦ στο πλαίσιο του τρίτου τελικού της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
Μετά την παρουσία του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς εκείνος που τράβηξε τα βλέμματα με την παρουσία του ήταν ο Καουάι Λέοναρντ.
Ο πρωταθλητής NBA με τους Τορόντο Ράπτορς το 2019 έδωσε το παρών στο φαληρικό στάδιο για να δει παράλληλα και τον καλό του φίλο, Κόρι Τζόσεφ του Ολυμπιακού.
Στο ΣΕΦ και ο σπουδαίος Καουάι Λέοναρντ!#olympiacosbc #paobc pic.twitter.com/yE8LI8pCN2— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.