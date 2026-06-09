Ο Ολυμπιακός είχε Φουρνιέ, ο Παναθηναϊκός έψαχνε τον... σωτήρα του!

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για τα σημεία που έκριναν το ντέρμπι των «αιωνίων» στο ΣΕΦ, αλλά και τα μπρος πίσω των διαιτητών.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε (102-92) στο Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL του Παναθηναϊκού AKTOR στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» και πλέον έχει ξεκάθαρο προβάδισμα στον δρόμο για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στη νίκη, με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση (28 πόντους, με 4/6 ελεύθερες βολές, 3/6 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 37 λεπτά συμμετοχής) και τον Σάσα Βεζένκοφ να ακολουθεί με 24 πόντους, αλλά ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν εκείνος που «κλείδωσε» τη νίκη με μεγάλα σουτ, ενώ σημαντική βοήθεια προσέφερε και ο Τόμας Γουόκαπ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά τα πρώτα λεπτά όπου ο αντίπαλος είχε τον έλεγχο, με τον Ματίας Λεσόρ να δίνει τρομερή ενέργεια στην άμυνα και τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κέντρικ Ναν να σκοράρουν ισορρόπησαν το ματς.

Ωστόσο, είχαν να διαχειριστούν τον τραυματισμό του Νίκου Ρογκαβόπουλου πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, που άφηνε «γυμνό» τον Παναθηναϊκό AKTOR στη θέση «3». Εκτός όμως από το ξαφνικό πρόβλημα που προέκυψε με τον διεθνή φόργουορντ το γρήγορο φόρτωμα με 3 φάουλ του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και στη συνέχεια ο Κέντρικ Ναν μείωσαν τις λύσεις για τους «πράσινους» στο πρώτο μέρος, αλλά άντεξαν (47-45 στο 20’).

Ο Ολυμπιακός μπήκε με αποφασιστικότητα και μεγάλη σκληράδα στο παρκέ, ωστόσο δεν άφησαν οι τρεις διαιτητές (Τηγάνης, Τσιμπούρης και Καρπάνος) τον Παναθηναϊκό AKTOR να παίξει το ίδιο επιθετικά γι’ αυτό και υπήρχε μια πολύ στρεβλή εικόνα όχι μόνο στις ελεύθερες βολές (τελείωσαν με 32-13 για τους «ερυθρόλευκους»), αλλά και στο γεγονός ότι οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν δεν πήγαν στο μπόνους στα τρία πρώτα 10λεπτα, αλλά το έκαναν στο φινάλε της αναμέτρησης, όπου κρίθηκαν όλα.

Οι «πράσινοι» έψαχναν σε όλη τη διάρκεια του ματς έναν... σωτήρα, καθώς οι εκλάμψεις του Κώστα Σλούκα, του Τι Τζέι Σορτς και του Ματίας Λεσόρ δεν έφταναν, καθώς ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε μακριά από τον καλό του εαυτό και η πολύ καλή επίδοση του Τζέριαν Γκραντ (19 πόντοι, 5 ασίστ) δεν ήταν αρκετή για να γίνει η υπέρβαση.

Η υπεροπλία στα ριμπάουντ (34 με 11 επιθετικά έναντι 23 με 7 επιθετικά του «τριφυλλιού») έδωσε αρκετούς πόντους από δεύτερη ευκαιρία στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που αισθάνονταν ασφάλεια με την επιθετική δεινότητα του Εβάν Φουρνιέ την ώρα που ο Παναθηναϊκός αναζητούσε τον... ήρωα του, καθώς μόνο με μια ηρωϊκή εμφάνιση θα μπορούσε να περάσει από το ΣΕΦ.

Ο συνεργάτης του Έργκιν Άταμαν, Χρήστος Σερέλης μετά το τέλος του αγώνα αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου στις ελεύθερες βολές στους δυο τελικούς που παίχθηκαν στην έδρα του Ολυμπιακού, όπου το αποτέλεσμα είναι 61-18. Μίλησε για τροφή για σκέψη για όλους μας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει πλέον το προβάδισμα στον δρόμο για τον τίτλο, αλλά ένα πράγμα είναι πασιφανές, πως στο παρκέ αγωνίζονται δυο ομάδες που κοστίζουν 80 εκατομμύρια ευρώ και θα έπρεπε να κλέβουν την παράσταση, αλλά αυτό ως τώρα φροντίζουν να το κάνουν οι διαιτητές που αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων, προκαλώντας απορίες ακόμη και σε εύκολες φάσεις, όπως το φάουλ του Μιλουτίνοφ στον Χέιζ Ντέιβις (94-87, 51 δευτερόλεπτα για τη λήξη) που προκάλεσε την έκρηξη και την αποβολή του Έργκιν Άταμαν.

Είναι αντιληπτό πως μιλάμε για ανθρώπους, αλλά η βασική αρχή για μια καλή διαιτησία όπως τη μαθαίνουν οι διαιτητές στα σεμινάρια που τους γίνονται είναι τα ίδια κριτήρια. Κι αυτό δεν φαίνεται φέτος να συμβαίνει πολλάκις στη Stoiximan GBL.

Κάποια στιγμή θα πρέπει η διαιτησία να ακολουθήσει την ποιότητα των παικτών που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, διαφορετικά ας γίνει επαγγελματική που αποτελούσε κατά καιρούς και επιθυμία των «αιωνίων» μήπως και σταματήσει ο κόσμος να ασχολείται κάποτε με τους διαιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να περνούν απαρατήρητοι από κάθε αγώνα, αλλά ως τώρα δεν φαίνεται να το καταφέρνουν...