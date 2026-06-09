Μπαρτζώκας για τη φυσούνα στο Telekom Center: «Γνωστός οπαδός της Φιορεντίνα είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε εκτενώς για την κατάσταση που επικρατεί στην φυσούνα του T-Center.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου του τρίτου τελικού, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τα όσα συνέβησαν στο T-Center μετά το Game 2, με τον κόουτς του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, να αναφέρεται και στην κατάσταση που επικρατεί στην... φυσούνα της έδρας του Παναθηναϊκού.

«Προφανώς έχετε δει, ας μην είμαστε παράλογοι, τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό και με μένα. Όταν μπαίνω στη φυσούνα, οι μπουνιές και οι κλωτσιές που υπάρχουν στο πανί και οι βρισιές που ακούω. Άλλωστε υπάρχει στο παρελθόν ένας γνωστός οπαδός της Φιορεντίνα που είχε σπάσει το χέρι του προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Καμία φορά και η αντίδραση είναι αυτήν που δεν πρέπει να είναι αλλά είναι αυτήν που είναι», ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα σχετικά με την φυσούνα του T-Center.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα έπαξαν ζωντανά και στον αέρα του Gazz Floor, εκεί όπου μπορείτε να τις δείτε ξανά.