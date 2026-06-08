Μπαρτζώκας: «Ζητώ συγγνώμη από τον φίλαθλο κόσμο, ήταν ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε»
Στη συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά το 2-1 του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ζήτησε συγγνώμη από τον φίλαθλο κόσμο.
Συγκεκριμένα ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» αναφέρθηκε στο πρόστιμο που επέβαλλε ο αθλητικός δικαστής, στον ίδιο από το βίντεο που ανάρτησε η «πράσινη» ΚΑΕ που φαίνεται να βρίζει τον head of operations του Παναθηναϊκού, Σάββα Αρώνη.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Επειδή υπάρχει μία απόφαση σήμερα της Αθλητικής Δικαστή στην οποία πρέπει να πω και θα πω μία συγγνώμη στον φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στον χώρο των αποδυτηρίων. Όπως ξέρετε για 40 αγωνιστικά λεπτά, για τρεις ώρες περίπου που διήρκησε το παιχνίδι δεν είχα την παραμικρή αντίδραση.
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Στο πρώτο ημίχρονο δεν είπα ούτε κουβέντα στους διαιτητές ενώ ο κύριος Γιαννακόπουλος είχε κατέβει κάτω και ζητούσε να πάρω τεχνική ποινή. Δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση και μετά φυσικά πρέπει και ζητάω συγγνώμη από τον φίλαθλο κόσμο.
Όμως αναρωτιέμαι επί τρεις ώρες βρίζανε τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κύριους Αγγελόπουλους, τον κ. Λεπενιώτη και τώρα μαθαίνω πως ο Ολυμπιακός χρεώθηκε με 40.000 ευρώ πρόστιμο μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ και ο Παναθηναϊκός με 3.000. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως λέμε όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη λέμε, το λέμε και εμείς λοιπόν, γι’ αυτό και ζητάω συγγνώμη».
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