Παναθηναϊκός σε προπονητές, παίκτες, φιλάθλους: «Είστε ήρωες!»
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Game 3 με 102-92 και λίγη ώρα μετά τη λήξη του αγώνα, εξέδωσε ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα η «πράσινη» ΚΑΕ αναφέρθηκε στους παίκτες, τους προπονητές και στον κόσμο της ομάδας, λέγοντας πως είναι ήρωες και νικητές.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Μόνο περηφάνια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας.
Είστε ήρωες.
Είστε νικητές».
Μόνο περηφάνια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 8, 2026
Είστε ήρωες.
Είστε νικητές.#paobcaktor pic.twitter.com/PBbk0xo47g
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