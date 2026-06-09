Παναθηναϊκός σε προπονητές, παίκτες, φιλάθλους: «Είστε ήρωες!»

Παναθηναϊκός σε προπονητές, παίκτες, φιλάθλους: «Είστε ήρωες!»

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός σε προπονητές, παίκτες, φιλάθλους: «Είστε ήρωες!»

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση αμέσως μετά το τέλος του Game 3 και την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Game 3 με 102-92 και λίγη ώρα μετά τη λήξη του αγώνα, εξέδωσε ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα η «πράσινη» ΚΑΕ αναφέρθηκε στους παίκτες, τους προπονητές και στον κόσμο της ομάδας, λέγοντας πως είναι ήρωες και νικητές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Μόνο περηφάνια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας.

Δείτε Επίσης

Γιαννακόπουλος για τις βολές: «Εμείς και το Αιγάλεω θυμίζει η φάση...»
image

Είστε ήρωες.

 

Είστε νικητές».

@Photo credits: x_paobcgr
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα