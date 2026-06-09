Παναθηναϊκός σε προπονητές, παίκτες, φιλάθλους: «Είστε ήρωες!»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση αμέσως μετά το τέλος του Game 3 και την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Game 3 με 102-92 και λίγη ώρα μετά τη λήξη του αγώνα, εξέδωσε ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα η «πράσινη» ΚΑΕ αναφέρθηκε στους παίκτες, τους προπονητές και στον κόσμο της ομάδας, λέγοντας πως είναι ήρωες και νικητές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Μόνο περηφάνια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας.

Είστε ήρωες.

Είστε νικητές».