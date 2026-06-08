Γιαννακόπουλος για τις βολές: «Εμείς και το Αιγάλεω θυμίζει η φάση...»
Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για τις εκτελεσμένες βολές που είναι υπέρ του Ολυμπιακού στους τελικούς της Stoiximan GBL.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε τους αδελφούς Αγγελόπουλος, που φαίνεται μια μπλούζα και πάνω αναγράφονται τα νούμερα 27-75 που είναι οι εκτελεσμένες βολές του Ολυμπιακού και των «πρασίνων» στα τρία παιχνίδια των τελικών.
Στη δεύτερη φωτογραφία φαίνονται οι αριθμοί 18-2 που είναι οι βολές στο ΣΕΦ, υπέρ του Ολυμπιακού.
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Στη λεζάντα γράφει: «Εμεις και το αιγαλεω θυμιζει η φαση….»
Δείτε το post του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:
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