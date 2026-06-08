Γιαννακόπουλος για τις βολές: «Εμείς και το Αιγάλεω θυμίζει η φάση...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω post στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έδειξε τη δυσαρέσκειά του για τις βολές στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για τις εκτελεσμένες βολές που είναι υπέρ του Ολυμπιακού στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε τους αδελφούς Αγγελόπουλος, που φαίνεται μια μπλούζα και πάνω αναγράφονται τα νούμερα 27-75 που είναι οι εκτελεσμένες βολές του Ολυμπιακού και των «πρασίνων» στα τρία παιχνίδια των τελικών.

Στη δεύτερη φωτογραφία φαίνονται οι αριθμοί 18-2 που είναι οι βολές στο ΣΕΦ, υπέρ του Ολυμπιακού.

Στη λεζάντα γράφει: «Εμεις και το αιγαλεω θυμιζει η φαση….»