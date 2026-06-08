Μπαρτζώκας: «Ελπίζω πως στο επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρσεϊ, σήμερα έκανε πολύ καλή προπόνηση»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε αμέσως μετά το 2-1 του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού και αναφέρθηκε στη νίκη της ομάδας του.

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο Game 3 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στη νίκη της ομάδας του.

Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» τοποθετήθηκε και στην κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ και τόνισε πως πιστεύει πως θα είναι διαθέσιμος στο Game 4.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Δυο ομάδες μέσα σε ελάχιστες μέρες καλούνται να δώσουν διαφορετικά παιχνίδια. Νομίζω το ελέγξαμε σε όλο τον αγώνα. Εκτός από ένα σημείο όπου πέρασε μπροστά στο σκορ για δυο πόντους. Θεωρώ πως έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Η κούραση είναι μεγάλη, είμαστε εδώ από τον Αύγουστο. Το ίδιο για όλες τις ομάδες σε όλα τα πρωταθλήματα. Αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Έχουμε πάντα επιλογή στο πως θα παίξουμε.

Οι παίκτες αποφασίζουν στο παιχνίδι, όσο δεν παρασύρονται από τους 200 σφυγμούς που έχουν. Όλοι, όχι μόνο οι δικοί μου παίκτες. Παίξαμε σε μια φανταστική ατμόσφαιρα, κερδίσαμε το παιχνίδι και συνεχίζουμε. Είναι δύσκολο να διαχειριστούμε το τελευταίο παιχνίδι της σειράς. Μετά την κατάκτηση της EuroLeague που ήταν ο στόχος μας τόσα χρόνια είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουμε. Το κίνητρο είναι αυτό που βοηθάει τις ομάδες. Σαφώς ο Παναθηναϊκός έχει κίνητρο να μας κερδίσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα, ωστόσο και εμείς έχουμε κίνητρο.

Ελπίζω πως στο επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρσεϊ, σήμερα έκανε πολύ καλή προπόνηση».