Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Έξαλλος ο Άταμαν, μπήκε στο παρκέ διαμαρτυρόμενος, αρνούνταν να βγει και τελικά αποβλήθηκε!
Έξαλλος ήταν ο Έργκιν Άταμαν στο φινάλε του Game 3 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, με τον προπονητή του... τριφυλλιού να διαμαρτύρεται έντονα στους διαιτητές και στη συνέχεια αποβλήθηκε.
Ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων» εκνευρίστηκε με μία απόφαση των διαιτητών, αφού ο ίδιος θεώρησε πως έπρεπε να δοθεί φάουλ πάνω στον Χέιζ-Ντέιβις από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Έργκιν Άταμαν στη συνέχεια μπήκε στο γήπεδο έξαλλος και οι διαιτητές τον απέβαλαν.
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