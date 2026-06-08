Ο Έργκιν Άταμαν διαμαρτυρήθηκε έντονα στο Game 3 των τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και στη συνέχεια αποβλήθηκε.

Έξαλλος ήταν ο Έργκιν Άταμαν στο φινάλε του Game 3 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, με τον προπονητή του... τριφυλλιού να διαμαρτύρεται έντονα στους διαιτητές και στη συνέχεια αποβλήθηκε.

Ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων» εκνευρίστηκε με μία απόφαση των διαιτητών, αφού ο ίδιος θεώρησε πως έπρεπε να δοθεί φάουλ πάνω στον Χέιζ-Ντέιβις από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Έργκιν Άταμαν στη συνέχεια μπήκε στο γήπεδο έξαλλος και οι διαιτητές τον απέβαλαν.