Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον λογαριασμό του στο Instagram, αναφέρθηκε στα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στο ΣΕΦ καθώς και στον Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

Μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ είχε κάνει κιάλο story και είχε τοποθετηθεί στους Έλληνες του Ολυμπιακού, γράφοντας: «Eνδιαφέροντα. 4 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου αγώνα βολές 65-18. Δεν ξέρω εάν έστω και ένας Έλληνας έχει παίξει έστω ένα λεπτό από πλευράς Ολυμπιακού. 0-3 στη συνείδηση όλων των Ελλήνων που αγαπάνε το άθλημα».

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε για τα υβριστικά συνθήματα στο ΣΕΦ και στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέχεια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Παναγιώτη και Γιώργο πώς θα νιώσετε αν έρθετε στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη και ένα ολόκληρο γήπεδο μπει στη διαδικασία και βρίζει τα δικά σας τα παιδιά. Ελπίζω να μη γίνει κιόλας και να μην είμαι και εκεί και να μπορέσω να τους σταματήσω. Γιατί εσείς εκεί είστε και τώρα και την άλλη φορά. Πώς θα νιώσετε, θα νιώσετε καλά; Ελπίζω να μην χρειαστεί να απαντήσετε και να το νιώσετε».