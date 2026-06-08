Γιαννακόπουλος: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια..»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, κατά τη διάρκεια του Game 3 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
Κατά τη διάρκεια του Game 3 μεταξύ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πραγματοποίησε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ έγραψε: «Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς… Ο ένας σε κατηφόρα και άλλος σε ανηφόρα..
Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια..».
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.