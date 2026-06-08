Γιαννακόπουλος: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια..»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, κατά τη διάρκεια του Game 3 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Κατά τη διάρκεια του Game 3 μεταξύ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πραγματοποίησε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ έγραψε: «Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς… Ο ένας σε κατηφόρα και άλλος σε ανηφόρα..

Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια..».