Ολυμπιακός: Γιατί δεν παίζουν με Φενέρ οι Μιλουτίνοφ, Βεζένκοβ, Μοντέρο
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά του CRETE IBT (04/09, 21:00).
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πέρα από τους Παπανικολάου και Λαρεντζάκη που δεν ταξίδεψαν στο Ηράκλειο, δεν θα έχει άλλους τρεις παίκτες στη διάθεσή του.
Ο λόγος για τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Γιαν Μοντέρο και Σάσα Βεζένκοβ. Οι πρώτοι δύο, έμειναν εκτός για λόγους ξεκούρασης, ενώ ο Βεζένκοβ, έχει κάποιες ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα.
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