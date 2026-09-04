Οι Γιαν Μοντέρο, Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά του CRETE IBT (04/09, 21:00).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πέρα από τους Παπανικολάου και Λαρεντζάκη που δεν ταξίδεψαν στο Ηράκλειο, δεν θα έχει άλλους τρεις παίκτες στη διάθεσή του.

Ο λόγος για τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Γιαν Μοντέρο και Σάσα Βεζένκοβ. Οι πρώτοι δύο, έμειναν εκτός για λόγους ξεκούρασης, ενώ ο Βεζένκοβ, έχει κάποιες ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα.