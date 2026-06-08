Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Τρέβορ Χάτζινς για τα δύο επόμενα χρόνια.

Ο Τρέβορ Χάτζινς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στη Λε Μαν και ήταν έτοιμος να «δώσει τα χέρια» με τον ΠΑΟΚ. Κάτι που έγινε και επίσημα την Δευτέρα 8 Ιούνη, με τον Αμερικανό γκαρντ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη να ενισχύσει την προσπάθεια του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του παίκτη για τα επόμενα δύο χρόνια, ο οποίος έκανε ορισμένες εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα των Γάλλων, μετρώντας 15.8 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ κατά μέσο όρο.

Αναλυτικά

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συμφωνία με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Trevor Hudgins. Ο 27χρονος point guard, μετά από τρεις εξαιρετικές σεζόν στη Γαλλία, έρχεται στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ και θα αγωνιστεί στην ομάδα μας για τα δύο επόμενα χρόνια.

Ο Trevor Hudgins γεννήθηκε στο Manhattan του Kansas στις 23 Μαρτίου 1999, έχει ύψος 1μ.80 και αγωνίζεται ως point guard. Ξεκίνησε το μπάσκετ από το Νorthwest Missouri State, από όπου αποφοίτησε το 2022, έχοντας κατακτήσει τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα NCAA Division II.

Ο αριστερόχειρας και ιδιαίτερα αποτελεσματικό Hudgins, έπαιξε καταλυτικό ρόλο και στους τρεις τίτλους των Bearcats, αναγκάζοντας τον προπονητή του Ben McCollum να τον χαρακτηρίσει ως τον «καλύτερο παίκτη στην ιστορία του NCAA Division II».

Στα 139 παιχνίδια της κολεγιακής του καριέρας, ήταν πάντα starter και είχε 20,4 πόντους κατά μέσο όρο, με εντυπωσιακά ποσοστά (87,8% στις βολές και 46,5% στα τρίποντα), αλλά και 2,5 ριμπάουντ και 5 ασσίστ ανά αγώνα. Έγινε θρύλος και παίκτης ορόσημο στην ιστορία των Bearcats και παρά το γεγονός ότι δεν επιλέχθηκε στο ντραφτ του ΝΒΑ, τράβηξε το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων και ακόμη περισσότερων ΝΒΑ scouts.

Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο (two-way contract) με τους Houston Rockets την 1η Ιουλίου του 2022 και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Northwest Missouri State που υπέγραψε συμβόλαιο με ομάδα του ΝΒΑ.

Έκανε το ντεμπούτο του στο μαγικό κόσμο του ΝΒΑ στις 22/10/2022 πετυχαίνοντας 3 πόντους απέναντι στους Milwaukee Bucks. Έπαιξε 5 παιχνίδια με τους Rockets και ήταν συμπαίκτης με τον Kevin Porter Jr.

Την ίδια σεζόν (2022-23) αγωνίστηκε και σε 51 παιχνίδια στη GLeague, με τους Rio Grande Valley Vipers, τη θυγατρική ουσιαστικά ομάδα του Houston. Είχε κατά μέσο όρο 18,3 πόντους 5,3 ασσίστ και 2,8 ριμπάουντ.

Από το Νοέμβριο του 2023 αγωνίζεται στη Le Mans, με την οποία πραγματοποίησε τρεις εξαιρετικές σεζόν, έχοντας μάλιστα ως συμπαίκτη τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ David DiLeo.

Στη διάρκεια της φετινής σεζόν αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια του Γαλλικού πρωταθλήματος με τη Le Mans, με εντυπωσιακούς μέσους όρους: 15,6 πόντοι, 2,4 ριμπάουντ, 3,8 ασσίστ, με 90,7% στις βολές, 53,6% στα δίποντα και 38,5% στα τρίποντα.

Ανάλογες ήταν οι επιδόσεις του και στο Βasketball Champions League. Σε 14 παιχνίδια είχε κατά μέσο όρο: 15 πόντους, 2,4 ριμπάουντ, 5,3 ασσίστ με 82,5% στις βολές, 51,7% στα δίποντα και 41,5% στα τρίποντα.

Έπαιξε συνολικά σε 86 παιχνίδια στο Γαλλικό πρωτάθλημα με τη Le Mans, με την οποία το 2025 κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας (Leaders Cup). H Le Mans νίκησε 104-96 στον τελικό τη Μonaco και ο Hudgins που πέτυχε 25 πόντους ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα και δίκαια αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της διοργάνωσης».