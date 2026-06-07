Όπως όλα δείχνουν, ο ΠΑΟΚ και ο Μπριν Ταϊρί θα συνεχίσουν μαζί και την επόμενη σεζόν έπειτα και από το ραντεβού του παίκτη με τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο ΠΑΟΚ και ο Μπριν Ταϊρί αναμένεται να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί και τη νέα σεζόν με τις δύο πλευρές να δείχνουν θετική διάθεση, ενώ υπάρχει και πολύ θετικό κλίμα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε και η συνάντηση του Αμερικανού γκαρντ με τον προπονητή της ομάδας, Αντρέα Τρινκιέρι. Εξάλλου, στο συμβόλαιο του Ταϊρί υπάρχει option για την επόμενη σεζόν γεγονός που δίνει την ελευθερία στον ΠΑΟΚ να διαχειριστεί με τους δικούς του όρους την υπόθεση.