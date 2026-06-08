Ο Άρης αναδιαμόρφωσε το πλάνο του πριν από περίπου τρεις εβδομάδες και η δημιουργία ομάδας που θα δικαιολογεί την αγωνιστική φιλοδοξία δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Η πρόσφατη συνέντευξη του Ιγκόρ Μίλιτσιτς σε πολωνικό Μέσο χαρακτηρίζεται από χρήσιμη έως και ευεργετική. Στην πραγματικότητα αποτυπώνει την πλήρη αλήθεια βάζοντας τα πράγματα στη σωστή χρονική σειρά. Κυρίως όμως επιβεβαιώνει την αναπροσαρμογή του πλάνου σε σύγκριση με το αντίστοιχο που εκπονήθηκε και ίσχυε έως τις αρχές του Μάη και ειδικά στο διάστημα διεξαγωγής του Final Four της Euroleague. Αναδεικνύει επίσης το επίπεδο δυσκολίας του εγχειρήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλαδή, τη δημιουργία ομάδας πάνω στην οποία θα «ακουμπήσει» η αγωνιστική φιλοδοξία του club.

Ο πρώην προπονητής του Άρη είπε ότι ο αρχικός αγωνιστικός προϋπολογισμός ήταν μεταξύ 3.8 – 4 εκατομμυρίων ευρώ επιβεβαιώνοντας δηλαδή όλα όσα γράφονταν εκείνο το διάστημα περί του ύψους της επένδυσης της ομάδας. Συμπλήρωσε ότι βάσει αυτού του μπάτζετ καταστρώθηκε το πρώτο αγωνιστικό πλάνο καθώς εκείνη την περίοδο (μέσα προς τέλη Απρίλη) η προσέγγιση του Βασίλη Σπανούλη για την τεχνική ηγεσία συγκέντρωνε ελάχιστες πιθανότητες. Είπε επίσης ότι «πολλά πράγματα συνέβησαν στη διάρκεια του Final Four της Euroleague», τα οποία του έδωσαν την εντύπωση ότι η συνεργασία του ιδίου θα τερματιζόταν και κυρίως, πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα αναλάμβανε την τεχνική ηγεσία με διαφορετικά «νούμερα».

Η χρονική τοποθέτηση των γεγονότων είναι εξαιρετικά σωστή (σ. σ. και πώς να μην είναι άλλωστε καθώς είχε καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους του Άρη) και αληθινή. Υποδεικνύει επίσης τη θεαματική αλλαγή των δεδομένων εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Μάη αλλά και τον βαθμό δυσκολίας των όσων έχουν κάνει και προτίθενται να κάνουν στον Άρη στο πλαίσιο της δημιουργίας ανταγωνιστικής ομάδας. Οι «κίτρινοι» ήδη έχουν προχωρήσει στην επίτευξη πέντε συμφωνιών με τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς, Άνταμ Μοκόκα, Κεμ Μπιρτς και Ι Τζέι Λιντέλ και η εβδομάδα που ξεκινά θεωρείται καταλυτική προς την κατεύθυνση εξασφάλισης τουλάχιστον δύο ακόμη.

Στις τελευταίες ώρες διαχώρισαν την πραγματικότητα από την υπερβολή μέσα από τη διαρροή διάψευσης συγκεκριμένης ονοματολογίας είτε γιατί πρόκειται για μη προσεγγίσιμους παίκτες είτε γιατί δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις οι οποίες μπορεί να υποβαθμίσουν το υπάρχον πλάνο. Πέραν δηλαδή της απόστασης από την πραγματικότητα, αυτοί είναι οι λόγοι της κοινοποίησης των θέσεων της ΚΑΕ. Συν τοις άλλοις, είναι ευνόητο ότι καθώς η GBL Basket League είναι σε εξέλιξη, ο Άρης βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ως προς τη συμπλήρωση (και) του ελληνικού κορμού.

Για παράδειγμα, ακόμη δεν έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση με τον Ολυμπιακό για την περίπτωση του Κώστα Αντετοκούνμπο καθώς οι Πειραιώτες έχουν τα δικαιώματά του. Κυρίως όμως, είναι τουλάχιστον ευνόητο ότι ο Άρης περιμένει να δει αν θα είναι διαθέσιμοι συγκεκριμένοι Έλληνες παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στους δύο αιώνιους της Αθήνας. Αναλόγως αυτών που μπορούν να προσεγγιστούν, θα ληφθούν αποφάσεις και για τους τουλάχιστον δύο ακόμη ξένους που θα προστεθούν.

Σε εκκρεμότητα είναι επίσης το ζήτημα του Αμίν Νούα ο οποίος έχει opt out για ομάδα της Euroleague έως και τις 5 Ιουλίου. Αν ο Γάλλος αποφασίσει να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος ή ακόμη το πώς θα διαχειριστεί αυτό το θέμα ο Άρης από τη στιγμή που ήδη έχει συμφωνήσει με τον Ι Τζέι Λιντέλ ενώ στην ίδια… γραμμή βρίσκεται και η περίπτωση του Θανάση Αντετοκούνμπο με τον οποίον έγιναν συζητήσεις και το περασμένο καλοκαίρι αλλά ο διεθνής παίκτης αποφάσισε να μείνει στο ΝΒΑ. Εν τέλει, μέσα στις επόμενες 6-7 ημέρες θα δοθούν απαντήσεις σε μερικά από τα παραπάνω ερωτήματα και αναλόγως θα ληφθούν αποφάσεις για τους ξένους, μετά τη δημιουργία του ελληνικού κορμού.