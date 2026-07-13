Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου πήρε την απόφαση δέσμευσης με τον Άρη και τώρα είναι απαραίτητο να την υποστηρίξει λειτουργώντας σ' ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Πριν από δύο-τρεις μήνες, ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου βρέθηκε ενώπιος τριών επιλογών. Της προοπτικής συνεργασίας με αμερικανικό πανεπιστήμιο, όπως επίσης και η επιλογή του χρήματος μέσα από την πρόταση που έλαβε από άλλη ελληνική ομάδα πλην του Άρη. Τελικώς επέλεξε να… «ακολουθήσει το όνειρό του», όπως είπε, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο στους «κίτρινους». Τώρα, όλα είναι στο χέρι του. Δηλαδή, βρίσκεται στη διακριτική ευχέρειά του η υποστήριξη της απόφασης που έλαβε στην οποία προφανέστατα έπαιξε ρόλο η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Είπε και ο ίδιος εξάλλου ότι… «ο coach Σπανούλης είναι ένας θρύλος του μπάσκετ. Τον θαυμάζω από μικρός και πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία για μένα καθώς δείχνει εμπιστοσύνη στους νεαρούς αθλητές».

Ο 18χρονος γκαρντ/φόργουορντ ξέρει πολύ καλά ότι θα συνεργαστεί μ’ έναν προπονητή ο οποίος δεν συμβιβάζεται με την έλλειψη κινήτρου και εργατικότητας όπως και με την αγωνιστική απειθαρχία. Γνωρίζει πολύ καλά επίσης ότι ο Βασίλης Σπανούλης ξεκίνησε από τα χαμηλά πατώματα του ελληνικού μπάσκετ για να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο. Ξέρει ότι ο αγωνιστικός ρόλος και ο χρόνος συμμετοχής είναι κάτι που απαιτείται να κερδισθεί μέσα από την καθημερινή προσπάθεια και τη συνέπεια. Επί της ουσίας, πρόκειται για τα λόγια που είπε ο προπονητής του κατά την επίσημη παρουσίασή του στο Nick Galis Hall όταν είχε καταθέσει τις ενστάσεις του για τον τρόπο σκέψης των νεαρών παικτών. «Πολλές φορές λέμε ότι δεν παίζουν τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν περισσότερο. Μπορεί να θεωρούνται ταλέντα από τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά πρέπει να το δείξουν στο γήπεδο και όποιος αξίζει, θα παίζει», είχε πει.

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε αναφερθεί και στην ιδιαίτερη κατηγορία των 18χρονων. «Το 90% των παιδιών χάνεται στη μετάβαση από τα 18 στο ανδρικό κι όταν ένα παιδί δεν παίζει, φεύγει από την ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι τα θέλουμε όλα εύκολα. Πιστεύω πάρα πολύ στα νέα παιδιά και στις ακαδημίες. Τουλάχιστον για 3-4 χρόνια πρέπει να προωθείται ένα παιδί στην ανδρική ομάδα αλλά και τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι χρειάζεται δουλειά».

Σε αυτό το κρίσιμο στάδιο βρίσκεται και ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ο οποίος είχε ψηφιστεί στην καλύτερη πεντάδα του ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U16 πριν από δύο χρόνια και πλέον ετοιμάζεται για το αντίστοιχο U18 έχοντας αφήσει πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό της προπέρσινης σεζόν. Πολλές φορές η εξασφάλιση αγωνιστικού ρόλου – από έναν νεαρό παίκτη – είναι και θέμα συγκυριών ή μάλλον, εξαρτάται από την οικονομική και αγωνιστική θέση της ομάδας. Για παράδειγμα, η «ενηλικίωση» των Σάσα Βεζένκοφ και Λευτέρη Μποχωρίδη… έτρεξε γρήγορα καθώς εκείνες τις περιόδους ο Άρης ήταν βυθισμένος στα ban, υποχρεωτικά στηρίχθηκε σε Έλληνες παίκτες και οι δύο παραπάνω αξιοποίησαν το σύνολο των ευκαιριών που τους δόθηκαν.

Αντιθέτως, ο Κώστας Παπανικολάου δεν χρησιμοποιήθηκε περισσότερα από 52 αγωνιστικά λεπτά τη σεζόν 2008-09 – παρότι προερχόταν από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Εφήβων το καλοκαίρι του 2008. Είτε λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης είτε γιατί εκτιμήθηκε ότι δεν ήταν στο απαιτούμενο επίπεδο. Αυτή η συνθήκη δεν αλλοίωσε τον τρόπο σκέψης του με πειστήριο φυσικά την πορεία που πραγματοποίησε. Σχεδόν μια διετία χρειάστηκαν κι άλλοι από τους πρωταγωνιστές εκείνης της Εθνικής Εφήβων. Για παράδειγμα, το άστρο του Κώστα Σλούκα έλαμψε κατά την περίοδο δανεισμού του στον Άρη στη σεζόν 2009-10.

Επιστρέφοντας στον Χατζηλάμπρου, ο Άρης του πρόσφερε το τετραετές συμβόλαιο – και μάλιστα αυτό είναι το μεγαλύτερο που έχει προσφερθεί σε 18χρονο αθλητή στη σύγχρονη ιστορία του club – γιατί πολύ απλά αφουγκράζεται και υποστηρίζει όλα όσα έχουν σημειωθεί γι’ αυτόν. Τώρα είναι η σειρά του νεαρού να υποστηρίξει τη δική του απόφαση. Αυτή δεν ήταν εύκολη, σίγουρα όμως είναι ευκολότερη από τη διαδικασία στην οποία θα πρέπει να επιβάλλει τον εαυτό του για να φτάσει στο σημείο της καθιέρωσης στο προπονητικό πλάνο.