Έγινε σκληρός και έμεινε ζωντανός!

Ο Γιάννης Πάλλας εξηγεί πως ο Παναθηναϊκός AKTOR έφερε τη σειρά με τον Ολυμπιακό στα ίσια βγάζοντας τον αντίπαλο από τον τρόπο παιχνιδιού του με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να κάνει τη διαφορά.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έδειξε χαρακτήρα και αντίδραση στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL και επικράτησε (68-58) του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens φέρνοντας τη σειρά στα ίσια (1-1), με τις δυο ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους για το βράδυ της Δευτέρας (8/5) στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας».

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η πίεση είχε βαρύνει τα χέρια των παικτών του Έργκιν Άταμαν αναγκάζοντας τους να οδηγηθούν σε κακές επιλογές, ενώ ο Ολυμπιακός κυκλοφορώντας καλύτερα τη μπάλα μπόρεσε να πάρει ένα προβάδισμα (5-12 στο 6.30’’, 11-21 στο 12.30’’ και 18-27 στο 15’) που δεν μπόρεσε να το συντηρήσει, καθώς οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεση τους και βρήκαν λύσεις με τους Τζέριαν Γκραντ, Βασίλη Τολιόπουλο και Τσέντι Όσμαν.

Η αστοχία ήταν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό στο πρώτο 20λεπτο, όπου οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπόρεσαν να συντηρήσουν τη διαφορά παίζοντας σε αρκετές περιπτώσεις ένα μπάσκετ που έμοιαζε... ξένο προς την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Με ατομικές ενέργειες και χωρίς σωστή κυκλοφορία της μπάλας.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε παίζοντας εξαιρετική άμυνα και έχοντας ξεκάθαρο στόχο να περιορίσει το παιχνίδι του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο «ζωγραφιστό» και την εκτελεστική δεινότητα του Εβάν Φουρνιέ, μη επιτρέποντας τον να πάρει εύκολα τη μπάλα και να ξεμαρκαριστεί. Η στόχευση αυτή του Έργκιν Άταμαν αποδείχθηκε αποτελεσματική, καθώς με αυτό τον τρόπο μπόρεσε να βάλει τις βάσεις για τη νίκη, αποτυπώνοντας τον τρόπο παιχνιδιού του στις 20 ασίστ για 7 λάθη.

Στην επίθεση ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν εξαιρετικός και με 5/8 τρίποντα και συνολικά 23 πόντους μπόρεσε να αποτελέσει τον οδηγό για τη νίκη των «πρασίνων» απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο του νιώθοντας λυτρωμένος μετά την εμφάνιση του στον πρώτο τελικό, όμως και αμυντικά έκανε τρομερή δουλειά πάνω στον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έμεινε στους 9 πόντους εκ των οποίων οι 7 πόντοι σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο.

Καθοριστική ήταν η συμβολή στην ανατροπή του σκηνικού στην αναμέτρηση από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, όπως ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος συμβάλλοντας στην επιστροφή του Παναθηναϊκού AKTOR στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.

Ουσιαστικά, οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν έβγαλαν σκληράδα και ενέργεια και επιβίωσαν μένοντας ζωντανοί στη σειρά των τελικών και πλέον «επιστρέφουν» την πίεση στον Ολυμπιακό εν όψει του Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός μόνο στο πρώτο μέρος και κατά βάση στα πρώτα 15 λεπτά θύμιζε ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς στη συνέχεια έπαιζε ένα μπάσκετ που απείχε πολύ από τις αρχές και τη φιλοσοφία του προπονητή του. Με το σκορ στο «ζωγραφιστό» να λείπει από το Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Σάσα Βεζένκοβ να έχει εξουδετερωθεί, εκείνος που προσπαθούσε να βρει χώρο για να σκοράρει στο δεύτερο μέρος ήταν μόνο ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος δεν μπορούσε με ευκολία να βρει το ένα βήμα που ήθελε για να εκτελέσει λόγω της άμυνας που ήταν προσαρμοσμένη πάνω του και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η παραγωγικότητα (8 πόντοι στο τρίτο 10λεπτο, ενώ συνολικά είχαν οι «ερυθρόλευκοι» 16 ασίστ για 14 λάθη) και ο Παναθηναϊκός AKTOR να «χτίσει» μια διαφορά που του έδωσε τον «αέρα» της νίκης.

Το Game 3 το βράδυ της Δευτέρας (8/5) είναι μια άλλη ιστορία, όπου η πίεση μεταφέρεται στον Ολυμπιακό που έχει το πλεονέκτημα της έδρας και πλέον οι «αιώνιοι» αντιλαμβάνονται πως είναι ίσως το σημαντικότερο παιχνίδι στον δρόμο για τον τίτλο...



