Μπαρτζώκας: Ο διάλογος με δημοσιογράφο στη συνέντευξη Τύπου - «Σας χάλασε το μυαλό κάποιος εξωγενής παράγοντας στο δεύτερο ημίχρονο;» - «Εννοείτε την είσοδο του κ. Γιαννακόπουλου;»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άνοιξε έναν μικρό διάλογο κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL.
«Σας χάλασε το μυαλό κάποιος εξωγενής παράγοντας στο δεύτερο ημίχρονο;», ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να απαντά με επεξηγηματική ερώτηση.
«Εννοείτε την είσοδο του κ. Γιαννακόπουλου;», ρώτησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, στη συνέχεια απάντησε κανονικά στην ερώτηση.
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Ο διάλογος δημοσιογράφου - Μπαρτζώκα στη συνέντευξη Τύπου στο 27:12...
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