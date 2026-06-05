Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε έναν μικρό διάλογο με δημοσιογράφο την ώρα της συνέντευξης Τύπου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άνοιξε έναν μικρό διάλογο κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL.

«Σας χάλασε το μυαλό κάποιος εξωγενής παράγοντας στο δεύτερο ημίχρονο;», ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να απαντά με επεξηγηματική ερώτηση.

«Εννοείτε την είσοδο του κ. Γιαννακόπουλου;», ρώτησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, στη συνέχεια απάντησε κανονικά στην ερώτηση.