Φουλ επίθεση Γιαννακόπουλου σε Μπαρτζώκα: «Σηκώθηκα κι έφυγα! Λένε για μένα και κανείς δεν ασχολείται μαζί του! Πάμε ρε Αμάν, Αμάν!»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξέφρασε με τα παράπονά του για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Λίγη ώρα μετά τη λήξη του Game 2 και τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τα έβαλε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα αναρωτήθηκε γιατί ο τεχνικός του Ολυμπιακού δεν παίρνει τεχνική ποινή από τους διαιτητές.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Παρακολουθώ τα διάφορα πιόνια, τους υποκριτές να μιλάνε για μένα που αναγκάζομαι εγώ ο ίδιος επειδή κανένας δεν ασχολείται με τον άνθρωπο, ο οποίος σε κάθε αγώνα βρίζει διαιτητές, σε κάθε αγώνα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, σε κάθε αγώνα, σε φιλάθλους δικούς του, ξένους, τους πάντες όλους. Και δεν τον ακουμπάει άνθρωπος.

Τι ασυλία είναι αυτή; Τον Αταμάν επειδή είναι ξένος τον πετάτε συνέχεια έξω. Αυτόν τον τύπο, τον τύπο που δεν σέβεται τίποτα, τίποτα δεν σέβεται, ένας άνθρωπος δεν θα βρεθεί, ένας διαιτητής να του δώσει μία τεχνική ποινή, ένας να του πει πέρνα έξω αγόρι μου γλυκό με αυτά που κάνεις στο μπάσκετ. Αλλά εγώ είμαι ο κακός πάλι;».