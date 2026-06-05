Δείτε τι προβλέπει το άρθρο της ΔΕΑΒ το οποίο επικαλείται ο Ολυμπιακός σχετικά με την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το οποίο προβλέπει την τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε 68-58 του Ολυμπιακού στον δεύτερο τελικό του T-Center και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτυρήθηκε προς την πλευρά των διαιτητών.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, με δηλώσεις του στη Flash Interview τόνισε πως «αυτά τα περιστατικά είναι απαράδεκτα σε παιχνίδια ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες» και έκανε λόγο για την «τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR εξαιτίας της εισόδου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο παρκέ».

Δείτε τι προβλέπει το άρθρο της ΔΕΑΒ σύμφωνα με το οποίο ο Ολυμπιακός ζητά να κληθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου εντός του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδυτηρίων αθλητικής εγκατάστασης, πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση.

Αν από τη συμπεριφορά του πρώτου εδαφίου προκλήθηκε ματαίωση ή οριστική διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής τριών (3) αθλητικών συναντήσεων χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση».

Νόμος 4326/2015, άρθρο 1Α παρ. 2