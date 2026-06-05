Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με ,κάνοντας το 1-1 στους τελικούς στη Stoiximan GBL, όπως επίσης έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί των «ερυθρολεύκων».

Το νικηφόρο σερί του Ολυμπιακού έλαβε τέλος, καθώς ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 68-58 στο «Telekom Center Athens» και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Μάλιστα οι «πράσινοι»... έσπασαν το σερί των νικών των «ερυθρολεύκων», το οποίο έχει να γίνει από τις 24 Μαρτίου. Τελευταία ήττα του Ολυμπιακού ήταν από τη Βαλένθια με 85-84 επί ισπανικού εδάφους και από τότε οι Πειραιώτες... έτρεχαν 18 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Επίσης ο Παναθηναϊκός κατάφερε και έβαλε τέλος στο σερί νικών της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα εντός των συνόρων, καθώς τελευταία ήττα στην Ελλάδα ήταν στο Ηράκλειο της Κρήτης και τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος.