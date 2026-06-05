Άταμαν: «Ο Χέιζ-Ντέιβις έπαιξε σπουδαία, πήραμε αυτοπεποίθηση»

Ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του στάθηκε στα στοιχεία που είχε ο Παναθηναϊκός και πήρε τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL.

Στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού (68-58), αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο 'Εργκιν Άταμαν, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στο κομμάτι της άμυνας, ενώ τοποθετήθηκε και για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Παίξαμε εκπληκτική άμυνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Παίξαμε έξυπνα και με επιθετικότητα στην άμυνα. Δεν αφήσαμε τον Μιλουτίνοφ να κάνει το παιχνίδι του στη ρακέτα, ούτε επιτρέψαμε ελεύθερα και εύκολα σουτ στον Φουρνιέ. Ο Χέις-Ντέιβις έπαιξε σπουδαία, πήραμε αυτοπεποίθηση και βοήθειες από τον πάγκο, όπως τον Τολιόπουλο. Θα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι στον Πειραιά.

Είναι οι τελικοί, και οι δύο ομάδες είναι επιθετικές, προσπαθούν να παίξουν έξυπνα. Παίζουμε κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Ήμασταν κοντά να πάρουμε το πρώτο ματς, όμως είδατε τι έγινε εκεί. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και η καλύτερη ομάδα θα κερδίσει».

Για τον Χέις-Ντέιβις: «Του το είπα, κάθε ματς είναι διαφορετικό. Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Έπαιξε με αυτοπεποίθηση και έκανε ένα σπουδαίο ματς».