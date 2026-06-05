Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αφήνουν πίσω τους το Game 2 των τελικών και στρέφουν το βλέμμα τους στο Game 3 της Δευτέρας (8/6, 21:00).

Ο δεύτερος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ανήκει στην ιστορία, με τους δύο Αιώνιους να στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στο Game 3 και το ΣΕΦ.

Οι δύο ομάδες οφείλουν να ξεχάσουν άμεσα στο παιχνίδι αυτό και να επικεντρωθούν στο Game 3, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ τη Δευτέρα (8/6, 21:00).

Το πρόγραμμα των τελικών