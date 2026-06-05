Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα του Game 3 των τελικών
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Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αφήνουν πίσω τους το Game 2 των τελικών και στρέφουν το βλέμμα τους στο Game 3 της Δευτέρας (8/6, 21:00).
Ο δεύτερος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ανήκει στην ιστορία, με τους δύο Αιώνιους να στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στο Game 3 και το ΣΕΦ.
Οι δύο ομάδες οφείλουν να ξεχάσουν άμεσα στο παιχνίδι αυτό και να επικεντρωθούν στο Game 3, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ τη Δευτέρα (8/6, 21:00).
Το πρόγραμμα των τελικών
- Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (3/6, 21:00)
- Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (5/6, 21:00)
- Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)
- Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)
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@Photo credits: eurokinissi
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