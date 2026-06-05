Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Αποχώρησε από τα court seats ο Γιαννακόπουλος για το δεύτερο ημίχρονο
Μετά την ένταση που προκλήθηκε στο πρώτο ημίχρονο του Game 2 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποχώρησε από τα court seat στο δεύτερο μέρος.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν κάθισε στη καρέκλα που βρισκόταν στο δεύτερο δεκάλεπτο και προτίμησε να παρακολουθήσει από διαφορετικό σημείο την αναμέτρηση.
Μάλιστα στην ανάπαυλα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πραγματοποίησε και την εξής δήλωση:
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«Τον κόουτς Αταμάν τον αποβάλλουν κάθε... δύο εβδομάδες, ενώ δεν κάνει ούτε τα μισά σε σχέση με τον Μπαρτζώκα, ο οποίος απολαμβάνει μιας ακατανόητης ασυλίας».
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