Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποχώρησε στο δεύτερο ημίχρονο του Game 2, από τα court seat του «Telekom Center Athens».

Μετά την ένταση που προκλήθηκε στο πρώτο ημίχρονο του Game 2 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποχώρησε από τα court seat στο δεύτερο μέρος.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν κάθισε στη καρέκλα που βρισκόταν στο δεύτερο δεκάλεπτο και προτίμησε να παρακολουθήσει από διαφορετικό σημείο την αναμέτρηση.

Μάλιστα στην ανάπαυλα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πραγματοποίησε και την εξής δήλωση:

«Τον κόουτς Αταμάν τον αποβάλλουν κάθε... δύο εβδομάδες, ενώ δεν κάνει ούτε τα μισά σε σχέση με τον Μπαρτζώκα, ο οποίος απολαμβάνει μιας ακατανόητης ασυλίας».