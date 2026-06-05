Γιαννακόπουλος από τη σουίτα: «Θέλω να δω την αντίδραση του Μπαρτζώκα...»
Κατά τη διάρκεια του Game 2 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και εξέφρασε τα παράπονά του για μια διαιτητική απόφαση.
Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός θέλησε να δει την αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα για μία φάση που θεώρησε πως έπρεπε να δοθεί τεχνική ποινή.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:
«Θέλω να δω την αντίδραση του Μπαρτζώκα στο ριπλέι της ΕΡΤ, πριν να δούμε αν ήταν τεχνική ποινή ή όχι. Θα τη δείξετε;».
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