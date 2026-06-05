Γιαννακόπουλος από τη σουίτα: «Θέλω να δω την αντίδραση του Μπαρτζώκα...»

Γιαννακόπουλος από τη σουίτα: «Θέλω να δω την αντίδραση του Μπαρτζώκα...»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξέφρασε τα παράπονά του για μια διαιτητική απόφαση και θέλησε να δει την αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Κατά τη διάρκεια του Game 2 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και εξέφρασε τα παράπονά του για μια διαιτητική απόφαση.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός θέλησε να δει την αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα για μία φάση που θεώρησε πως έπρεπε να δοθεί τεχνική ποινή.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Θέλω να δω την αντίδραση του Μπαρτζώκα στο ριπλέι της ΕΡΤ, πριν να δούμε αν ήταν τεχνική ποινή ή όχι. Θα τη δείξετε;».

Δείτε Επίσης

Γιαννακόπουλος: «Ο Άταμαν αποβάλλεται κάθε δύο εβδομάδες, ο Μπαρτζώκας απολαμβάνει μίας ακατανόητης ασυλίας»
image

 

@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα