Γιαννακόπουλος από τη σουίτα: «Θέλω να δω την αντίδραση του Μπαρτζώκα...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξέφρασε τα παράπονά του για μια διαιτητική απόφαση και θέλησε να δει την αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Κατά τη διάρκεια του Game 2 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και εξέφρασε τα παράπονά του για μια διαιτητική απόφαση.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός θέλησε να δει την αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα για μία φάση που θεώρησε πως έπρεπε να δοθεί τεχνική ποινή.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Θέλω να δω την αντίδραση του Μπαρτζώκα στο ριπλέι της ΕΡΤ, πριν να δούμε αν ήταν τεχνική ποινή ή όχι. Θα τη δείξετε;».